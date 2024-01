Intresse från gravida att ta RS-vaccin – men det kostar

I klippet: Vaccinhuset i Jönköping har känt av intresset från gravida att vaccinera sig mot RS-viruset.

Två RS-vaccin har godkänts under året och började användas under hösten. Det ena har dem har godkänts för gravida i vecka 24 – 36. Det ger då ett skydd för spädbarnet under de sex första månaderna. Folkhälsomyndigheten har dock inte gett någon nationell rekommendation till gravida att vaccinera sig mot RS, men planerar att utreda frågan.

Däremot rekommenderar Folkhälsomyndigheten att personer över 75 år ska vaccineras mot RS, samt personer över 60 år som har viss sjukdom eller diagnos.

Kostar runt 2000 kronor att vaccinera sig mot RS

Den som vill vaccinera sig mot RS är hänvisad till privata mottagningar. Där kostar vaccinationen runt 2000 kronor.

Region Jönköpings län erbjuder i nuläget inte vaccinet.

– Frågan utreds nationellt när det gäller hur kostnadseffektivt vaccinet är. Därefter kan vi ta ställning till om vaccinet ska ingå för gravida och vara kostnadsfritt, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare Region Jönköpings län.