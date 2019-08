”Jag tänker aldrig mer åka med Flixbus”

SVT har varit i kontakt med flera resenärer som berättar liknande historier om företaget som bland annat trafikerar Jönköping.

Redan i februari berättade SVT:s Plus att det tyska bussbolaget Flixbus fått många anmälningar mot sig både hos Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden. Förra året kom det in totalt elva anmälningar till Konsumentverket. Hittills i år har det kommit in mer än tre gånger så många.

Anneli Rönneke bor i Jönköping men har arbetspendlat till jobbet som sjuksköterska i Oslo i flera år. Ofta blir hon försenad till jobbet och problemen började förra året när Flixbus tog över efter Swebus.

– De är inte kundvänliga. Det går inte att boka platser så folk tränger sig på. Chaufförerna är inte trevliga och det känns inte tryggt.

Negativt med missnöjda kunder

På stationen i Jönköping träffar vi under onsdagen flera resenärer som ska ta bussen till Stockholm. Där är det ingen som upplevt problem med Flixbus men chauffören Carl-Johan Dahlin är väl medveten om att anmälningarna mot företaget ökat.

– Jag fick höra det av några kompisar idag. Det är inget som vi pratat om inom företaget men det är förstås tråkigt, säger han.

– Man vill ju att kunderna ska vara nöjda. Det är ju inte bra om vi får dåligt rykte.

Flixbus svarar skriftligt

SVT Nyheter har sökt representanter för Flixbus som säger att de inte har möjlighet ställa upp på en intervju i nuläget. De har dock skickat kommentarer via mejl.

”Vi tar all feedback, oavsett om den är positiv eller negativ, på största allvar och arbetar med att förbättra vår service varje dag. Vi följer alla regelverk, både lokala och de på EU-nivå. Våra allmänna villkor beskriver möjligheterna för återbetalning och alternativ.

Våra chaufförer är vårt ansikte utåt och ofta den enda direktkontakten med våra kunder. Alla förare får specifik utbildning innan de får köra våra bussar. Med 7 000 chaufförer kan det ibland hända att någon inte följer våra instruktioner och då vidtar vi åtgärder.”