Jönköping Airport drabbas av resejättens konkurs

Resebolaget Ving har två flyg som ska gå från Jönköping Airport den kommande veckan. Till Kreta på torsdag och Mallorca på lördag.

– Hur dessa båda flygningar kommer att påverkas av moderbolagets konkurs är oklart, säger Rony Forsberg vd på Jönköping Airport till SVT, men vi räknar med att vi får mer information under dagen.

Ving har ställt in samtliga flygningar i Norden det kommande dygnet. Om en planerad resa ställs in på grund av en konkurs så träder resegarantilagen in och den enskilde resenären ska inte behöva betala extra för att till exempel ta sig hem från en destination utomlands och man får pengar tillbaka för planerade och inköpta resor.

– Det här är en mycket omfattande konkurs som påverkar många, säger Forsberg.