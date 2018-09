Jönköpings län bland de sämsta i landet på att panta

Under lördagen, på återvinningens dag, presenterade Pantamera sin årliga pantrapport.

År 2007 pantade Jönköpings län 120 burkar och flaskor per person. 2017 pantades 164 förpackningar, vilket betyder en ökning på tio år. Trots ökningen ligger länet under rikssnittet med 19 pantade förpackningar per person. I länet är det Tranås som pantar bäst.

– Där pantades i snitt 200 burkar och PET-flaskor per person under det gångna året, säger Sara Barthelson Riismark kommunikationsansvarig på Returpack.

Sverige ligger i topp

Under förra året pantades 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor, vilket är 85 procent av alla förpackningar som såldes under året.

– Det gör oss till ett av världens bästa länder när det kommer till att panta, och det gör skillnad. Pantade förpackningar kan återvinnas till nya burkar och flaskor, och på så sätt spara på jordens resurser. På vår anläggning i Norrköping utvinner vi totalt över 37 000 ton aluminium och plast varje år, säger hon.

Pantamera menar att befolkningen i Sverige är bra på att panta för att många tänker mycket på miljön.

– Den främsta anledningen till att vi pantar är att vi vill värna miljön. En annan viktig orsak är naturligtvis pantpengen, säger Sara Barthelson Riismark.