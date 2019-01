Spela 45 sek Kraftig explosion i centrala Värnamo Spela igen Glenn Öster, parkingenjör vid Jönköpings kommun. Foto: Jonas Tubbin

Kamelian i full blom

Kameliaträdet som finns i växthuset vid Strömbergs gård i Jönköping blommar under en kort period varje år och just nu blommar det för fullt. Under Trettondagsafton kl 11-14 är allmänheten välkommen på öppen visning.

Kameliaträdet är mycket gammalt och det är en sevärdhet att se det 100 år gamla trädet när det blommar. Enligt kommunen är trädet unikt. Det planterades 1908 i en kruka av familjen Von Essen som då ägde Strömbergs gård. Kommunen tog sedan, cirka 30 år senare, över skötseln av trädet och det flyttades då in till växthuset och planterades i marken. – Man vet ju aldrig hur länge trädet blommar, det är därför vi valt att ha visningen nu direkt. Blomtiden varierar från år till år beroende på temperatur, förra året blommade det i februari tillexempel, säger Rolf Sandström som är verksamhetschef på gatu- och parkavdelningen på Jönköping Kommun till SVT. Härstammar från Asien Trädet har svårt att klara sig på kallare breddgrader då det härstammar från Asien där det växer vilt. Det kräver svala vintrar, varma somrar och sol för att blommorna ska slå ut. Växthuset vid Strömsbergs gård är en ultimat plats för kamelian där den vårdas väl. Jönköpings kommun är den enda kommunen i Sverige, kanske till och med i Norden som har ett kameliaträd av denna storlek, enligt Rolf Sandström. Varje år besöker hundratals personer växthuset för att få uppleva trädets blommor. Trädet kräver uppmärksamhet och det är väldigt viktigt med rätt vattning och rätt temperatur för att det ska må bra. Vissa år blommar inte trädet alls men i år står det i full blom så man får passa på att besöka trädet. Dela Dela

