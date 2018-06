Ett ögonvittne berättar om hur takpannor lossnade från hustak och hur studmattor välte. Foto: Privat

Kraftigt oväder drog in över Gnosjö

Under söndagen drog ett oväder in över Gnosjö. Ett ögonvittne berättar att mörka moln följda av kraftig vind blåste omkull studsmattor och knäckte träd.

– Man kan inte utesluta en tromb, men troligtvis var det ett kraftigt nedsvep, säger SVT:s meteorolog Per Stenborg.