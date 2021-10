Kunglig glans i Jönköping under torsdagen

Kungaparet gjorde flera stopp under torsdagens besök i Jönköping. Man mötte människor som under pandemin gjort extra insatser. Bland annat besöktes Råslätts vårdcentrum, Länsmuseet och högskolan. Men dagen inleddes på Elmia i Jönköping där väntade en presentation av företagare som berättade om hur de ställde om under pandemin.

En av de som deltog var Anders Jingmark, VD på Skärpfabriken i Gnosjö. Under pandemin började de tillverka skyddsutrustning på fabriken för att hjälpa vården.

– Det var en fråga man inte kunde tacka nej till, att komma hit idag. De hade en del frågor och visade intresse för vårt arbete, säger Anders Jingmark.

I klippet ovan får ni se kungaparet anlända till Jönköping och höra Anders Jingmark om hur det var att träffa kungaparet.