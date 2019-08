Kvinna låste in sig med bebis efter misshandel

Det var strax efter klockan 05 som polisen fick in samtalet från kvinnan som stängt in sig på toaletten. Enligt anmälan ska hon ha blivit misshandlad av den man som hon hade en relation med. När polisen kom till bostaden kunde de gripa mannen. Polisen uppger att mannen under flera månaders tid ska ha hotat, kränkt och misshandlat kvinnan.

Mannen var initialt misstänkt för grov kvinnofridskränkning, men anhölls under morgonen efter beslut av åklagare för misshandel i relation.

Varken mamman eller barnet ska ha skadats allvarligt fysiskt efter natten händelse.