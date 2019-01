Läkemedel stoppades i tullen – blev en dyr historia

Det var under hösten 2018 som en ung man hemmahörande i Nässjö försökte smuggla in läkemedlet Tramadol till Sverige via Malmö.

Det handlade om 3,5 tabletter á 200 mg och mannen hade inte anmält tabletterna till tullbehandlingen när han skulle resa. Detta ångrar han nog i efterhand då det resulterade i böter på 10 000 kr.

Tramadol är ett läkemedel som används vid vissa typer av smärta och det har delvis liknande effekt som morfin. Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns risk för beroende. En vuxen rekommenderas att inte ta mer än 400 mg Tramadol per dygn.

Se klippet från Västernorrland från i våras där de visar delar av tullens beslag och hur det ökat kraftigt med smuggling av Tramadol.