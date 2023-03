Lättnad efter att HV71 klarade SHL-kontraktet

I klippet ovan hör du Johan Lindbom berätta om sin fortsatta roll och lagbygget inför nästa säsong.

HV71 har en minst sagt knackig säsong bakom sig och hotet om att få kvalspela för att stanna kvar i högsta serien har hängt över laget under stora delar av säsongen. Det slutade med att tränarna Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman fick gå.

– Ibland kommer man till vägs ände och det behövs en förändring. De har gjort ett bra jobb i HV71 och lagt en bra grund att bygga vidare på.

Klubbdirektören Johan Lindbom valde då att själv att ta på sig rollen som huvudtränare och plockade in Per Gustafsson som assisterande tränare. Sedan tidigare hade sportchefen Kent Norberg plockat in Challe Berglund.

Spelare med nedböjda huvuden

Johan Lindbom beskriver spelarna vid den tidpunkten som ett stukat gäng med nedböjda huvuden.

– Vi kom in med ny energi, förlorade första matchen, men sedan fick vi med oss några vinster och fick med oss killarna. Vi gjorde inte om hela spelidén, vi ändrade på några saker och hade en dialog med spelarna. Killarna har gjort det här fantastiskt bra.

I går vann laget sista SHL-matchen borta mot Oskarshamn med 4-1 och laget slutade därmed på elfte plats i tabellen och hade Lindköping, Brynäs och Malmö efter sig. Under fredagen skulle laget äta lunch tillsammans för att fira det nya kontraktet.

– Och sedan går nog killarna ut och äter i kväll för att fira det här.

