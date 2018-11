Misstänkt människosmugglare greps på Arlanda

Mannen som var i sällskap med ytterligare fem personer greps sent på måndagskvällen på Arlanda flygplats i Stockholm.

– Mannen är misstänkt för att ha försökt ta in personerna in i landet med hjälp av förfalskade pass och missbrukande av uppehållstillstånd säger kammaråklagare Robert Näppi, till SVT. Han häktades under torsdagen misstänkt för försök till människosmuggling.

Det är oklart hur personerna greps, men de har tagit sig in i landet och troligtvis fastnat i passkontrollen på flygplatsen där de väckte misstankar och uppmärksammats av personalen.

Mannen som är i 35-årsåldern och hemmahörande på en ort i Eksjö kommun har förts till Kronobergshäktet i väntan på åtal.