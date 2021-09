Misstänkt för knivskärning på Brinellgymnasiet dömd sedan tidigare

P4 Jönköping rapporterar att den anhållne 17-åringen i april dömdes till ungdomsvård av Eksjö tingsrätt för att tillsammans med en vän ha rånat en yngre pojke på hans halsband. De ska enligt domen även ha hotat pojken för att han inte skulle anmäla rånet.

Fler poliser i Nässjö under helgen

I ett inlägg som polisen på Höglandet la ut på sociala medier under fredagskvällen kommer polispatruller att synas extra mycket i Nässjö ett tag framöver. Under fredagskvällen besökte polisen bland annat fritidsgården Connection dit ungdomar som behöver stöd kan söka sig nu under helgen.

”Ser ni oss så kom gärna fram och prata och naturligtvis kan man även lämna en eventuell iakttagelse”, skriver polisen på Facebook.

Inträffade i matsalen

Knivskärningen ska ha inträffat i samband med ett bråk. Enligt vittnen på plats som SVT pratat med ska bråket ha varit i matsalen.

Enligt uppgifter från Höglandssjukhuset i Eksjö ska den knivskurne personen fått lindriga skador. Vad som låg bakom knivskärningen är inte känt.

- Den som blivit knivskuren är en elev på skolan, sa gymnasiechef Richard Weibull efter dådet.

17-åringen har anhållits efter beslut av åklagare på sannolika skäl misstänkt för försök till mord.