Nu är Slottsbron i Jönköping klar – efter två år

Slottsbron är en flaskhals i Jönköping, och under de två år som ombygganden har tagit har all biltrafik varit stoppad och bussarna har fått krångla sig fram över den enda fil som hållits öppen. Men nu är alltså arbetet klart, och så fort betongen härdat ordentligt kommer all trafik släppas på igen.

– Vi följer utvecklingen av härdningstiden dag för dag och hoppas kunna öppna bron inom kort, säger Stefan Holst som är projektledare på Jönköpings kommun.

Vad känner du när arbetet nu äntligen är klart?

– Det är jätteskönt!

Fördubblad kostnad

Bron var i betydligt sämre skick än väntat och kostnaderna har blivit betydligt högre än budgeterat.

Inom några dagar ska alltså privatbilar kunna åka över Slottsbron igen, vilket kommer minska trycket på andra gator i den ansträngda trafiksituationen i centrala Jönköping.

Även för Länstrafiken är beskedet välkommet, med över 1 500 bussturer som passerar platsen varje dag.

– Det är befriande. Vi har väntat länge. Det har ju varit en väldigt stökig plats, säger David Lundberg, trafikutvecklare på Länstrafiken i Jönköping.

Hör honom berätta om varför det varit stökigt i trafiken i klippet ovan