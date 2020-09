Nya bilbränder i Gislaved och Gnosjö – åtgärder diskuteras

Natten till lördag larmades polis, ambulans och räddningstjänst till Hillerstorp i Gnosjö kommun. En personbil brann och polisen har startat en utredning för att ta reda på om några brott ligger bakom händelsen.

Under natten till onsdag brann ytterligare en bil på en parkering i Gislaveds kommun. Kommunen är en av de i länet som varit drabbade av flera bilbränder sedan tidigare. Sent under våren brann sammanlagt nio bilar i Gislaved, bilbränder som misstänks vara anlagda.

