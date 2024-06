Ökning av kikhosta – Region Jönköping vill att fler gravida vaccinerar sig

Det har varit en kraftig ökning av kikhosta i Europa och Sverige under våren. Enligt Folkhälsomyndigheten har det hittills varit 241 konstaterade fall i landet, 28 av dem var barn under ett år.

I Region Jönköping har det under maj konstaterats tolv fall, fler än under hela förra året, och några av dem har varit barn under ett år.

– Då ska man komma ihåg att kikhosta är en sjukdom som har en peak under sensommaren och början av hösten, säger Malin Bengnér.

Kan bli livshotande

Allvarligast blir sjukdomen för riktigt små barn och kan i de svåraste fallen vara direkt livshotande.

– Barn under tre månader som drabbas behöver nästan alltid vårdas på sjukhus eftersom de får problem med andningen.

Vad är orsaken till att antalet fall av kikhosta ökar i år?

– Troligen är det en effekt av att vi hade så lite virusspridning under pandemin. Nu får vi ett bakslag när vi har en ökad mottaglighet hos befolkningen. Vi har sett att flera smittor har betett sig så, säger Malin Bengnér.

I klippet ovan ger länets smittskyddsläkare tre tips på hur vi skyddar de yngsta mot kikhosta.