Polisen varnar: Extra stor risk för viltolyckor

Nu under maj månad och en bit in i juni ökar risken för viltolyckor enligt polisen. I Jönköpings län så brukar det ske i snitt cirka 3-4 viltolyckor per dygn men under den här perioden ligger det på cirka 12-15 per dygn.

– Jag skulle vilja uppmana alla som kör att ta det extra lugnt just nu. Räkna med att vilt kan komma upp på vägen, säger Tommy Åkerberg, viltsamordnare i polisområde Jönköping.

Farligast i gryning och skymning

I vänta på nya ungar stöter älg och rådjur bort fjolårskalvarna som då måste klara sig på egen hand. Det innebär att många av kalvarna rör sig över större områden där de korsar olika vägar. Det är framförallt i gryning och skymning som djuren är som mest aktiva.

– Utöver fjolårskalvarnas ökade rörelser ser vi också hur rådjurens bockar under den här tiden skapar nya revir. Det sammantaget innebär det här ökade risken att krocka med både älg och rådjur, säger Tommy Åkerberg.