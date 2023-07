Polisen varnar: ”Inbrotten i Jönköping ökar igen”

Inbrotten har under de tre senaste åren minskat i Vätterbygden, enligt statistik från polisen. De första fem månaderna 2021 begicks 47 stölder via inbrott i villor och radhus. I år sjönk siffran till 19 under samma period. Men sedan april i år har man märkt av en ökad trend igen. I mars var det tre fullbordade inbrott och i juni var det nio.

– Det har skett en ökning av både fullbordade inbrott och inbrottsförsök. Det är framförallt i Huskvarna som det varit inbrottsförsök men de här som begår brotten brukar ju flytta på sig från ställe till ställe, säger Boel Dahleman som är biträdande lokalpolisområdeschef Södra Vätterbygden.

Borde ni inte prioritera dessa brott nu då om ni ser att de ökar?

– De här brotten utreds naturligt vis och alla poliser har ju med sig det och håller extra koll när de är ute. Sedan är det väldigt svårt eftersom vi inte vet vilket nästa område kommer att vara, säger Boel Dahleman.

I klippet ovan berättar hon vad du kan göra för att skydda dig mot tjuven.