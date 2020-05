Richard blev uppsagd från jobbet – nu skolar han om sig

Richard Frankenberg jobbade som tjänsteman på en mindre firma i Jönköping då han gick in i väggen. Under sjukskrivningen fick han reda på att han blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Det blev en konflikt med arbetsgivaren och facket kopplades in.

Hoppade på yrkesutbildning

Det var en tuff tid med oro för familjens ekonomiska framtid med räkningar och boende som ska betalas, men tack vare stöd från hustrun och hjälp via trygghetsrådet TRR så kom han ganska snabbt på fötter igen.

– Min fru gav mig en spark i baken att hoppa på en utbildning jag sökt, säger Rickard Frankenberg.

Nu läser han en logistikutbildning på fyra terminer vid yrkeshögskolan på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping. Han har studiemedel via CSN, men får också en bra slant via TRR.

– Vi i familjen var inställda på att gå ner i inkomst med bara CSN-pengarna, men det här extrastödet har varit en jättebra hjälp, säger Richard Frankenberg.

Hoppas få nytt jobb

Efter sommaren har han två terminer kvar på utbildningen och han har gott hopp om att kunna få jobb när han är klar.

– Jag har ju lång arbetslivserfarenhet och nu en utbildning i bagaget, så jag tror det ska gå bra.

Till de människor som nu förlorar jobben som en följd av coronakrisen vill Richard Frankenberg ändå ge hopp.

– Ofta så finns det ju något på den andra sidan, även om det först ser mörkt ut. Det finns ju också bra vuxenutbildningar, jag tror inte man ska vara rädd för att byta bransch.