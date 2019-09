Riksdagsmotion om att bygga om riksväg 26/47

– Nu när den nya vägen är klar finns det mycket som talar för att trafiken kommer att öka. Då är det viktigt att påskynda en utbyggnad även av fortsättningen av vägsträckan, säger Andreas Carlson.

I Trafikverkets plan

Vägsträckan Mullsjö-Slättäng finns utpekad i Trafikverkets plan för byggstart senare under perioden 2024-2029, men Andreas Carlson anser att det är viktigt att sätta in åtgärder tidigare. Därför har han nu lämnat in en motion till riksdagen där han vill tidigarelägga ombyggnaden.

Finns det inte andra stråk som också är i behov av förbättringar, varför ska den här sträckan gå före?

– Givetvis finns det många stråk som behöver åtgärder, men den här sträckan är en mycket trafikerad genomfartsväg och det har varit flera svåra olyckor på senare år, säger Andreas Carlson.

Två dödsolyckor på sträckan

Vägsträckan har fått benämningen ”Dödens väg”. Sedan 2009 har det varit 57 olyckor, varav två dödsolyckor, på den 18 kilometer långa sträckan. Enligt den studie som Trafikverket gjort tillsammans med Mullsjö kommun ska en 2 plus 1-väg med mitträcke och viltstängselbyggas. Vissa sträckor blir en-plus-en-väg. Hastigheten föreslås bli 100 km/h och en gång- och cykelbana byggs mellan norra infarten till Mullsjö och Broholm. Den nya vägen beräknas kosta cirka 171 miljoner kronor att bygga.

– Det här projektet tror jag skulle gå att tidigarelägga eftersom man har kommit en bit på väg eftersom Trafikverket har gjort en förberedande studie, säger Andreas Carlson.

Nya vägen invigs

På torsdag kommer riksdagsledamoten från Mullsjö att vara på hemmaplan när nya vägen mellan Jönköping och Mullsjö invigs.

– Det är stor glädje och lättnad, det är många som har kämpat för att få vägen på plats, säger Andreas Carlson.