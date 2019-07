Robin Funehag såg den hotfulla mannen

Robin Funehag från Forsheda kom under onsdagskvällen cyklande i närheten av den plats där den hotfulle mannen befann sig.

– Han höll någonting i högerhanden som han viftade runt med, berättar Robin Funehag som blev orolig och började backa från platsen.



Plötsligt hörde han någon som ropade ”gå in och lås”, han misstänker att uppmaningen kom från en polis. Han förstod ganska snabbt att det var något allvarligt på gång och tog sig in i sin lägenhet. Efter några minuter kom polisens uppmaning till allmänheten om att alla ska gå in och låsa dörrarna, ett så kallat VMA.



Vad tänkte du då?

– Det här var ju en riktigt allvarlig situation som hade uppstått där borta, säger han. Det var jättebra att det skickade ut meddelandet för det kan ju vara något som är farligt för allmänheten.