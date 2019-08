Så ska brott förhindras under stadsfesten

Sexuella ofredanden, bråk och fylla är brott som inte är ovanliga under festivaler när mycket folk samlas. Och under helgen väntas drygt 25 000 besökare komma till Eksjö Stadsfest.

Tillsammans med andra festivaler som Storsjöyran, Way out West, Brännbollsyran och Lollapalooza medverkar Eksjö Stadsfest i en satsning kallad Dare to care, vars syfte är att förhindra sexuella övergrepp.

– Vi har i många år kört säkerhetsutbildningar med våra funktionärer och tycker att vi är ganska bra på att se det, men nu tar vi nästa steg, säger Maria Stejdahl, en av arrangörerna för Eksjö stadsfest.

Dare to care innebär att få besökarna att ta hand om varandra och vara mer observanta på vad som händer i omgivningen under festivalen.

– Vi informerar via ledskärmar och volontärer från Dare to care kommer att vara här. Våra egna volontärer pratar också med publiken. Budskapet är att vara en aktiv åskådare. Om någon inte ser ut att må bra, fråga hur det är.

Hög polisnärvaro

Även polisen har stärkt sin närvaro under stadsfesten.

– Vi har en bra plan för hur vi ska jobba, det här är ju inte den första stadsfesten. Vi finns både civilt och med gula västar, säger Roger Olsson, från polisen på Höglandet.

Kommer ni att ha särskilt fokus på just sexuella ofredanden?

– Ja, vi har en strategi och en plan hur vi ska hantera det. Men allmänheten är till 99 procent våra ögon och öron.

Kan man som besökare känna sig trygg under Eksjö Stadsfest?

– Absolut. Det här är en folkfest och ambitionen är att det så ska förbli.

I klippet hör du arrangörer och polis berätta om hur sexuella ofredanden ska undvikas under stadsfesten.