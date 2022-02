Astmatikern Sandra: ”Jag fick ett nytt liv”

– Jag fick ett helt annat liv när jag fick apparaten. Man orkar att träna och leva som vanligt, säger hon

Sandra Andersson är lung- och KOL- sjuksköterska i Vetlanda. Hon har haft problem med lungorna sedan barnsben men fick sin astmadiagnos i 30-årsåldern. I september förra året fick hon frågan om hon ville vara med i en testpilot med en ny digital lungfunktionsmätare som man blåser i och som registreras i en app.

– Innan jag fick apparaten kunde jag få dippar framförallt i september när luften ute förändras. Men tack vare den digitala lungfunktionsmätaren så slipper jag det.

Finns det fördelar med att du är både patient och jobbar inom vården?

– Jag tror att det är lättare att ge råd när man själv vet vad det handlar om. Jag tror även att jag snabbare kan identifiera när jag behöver kontakta patienten via telefon eller be dem att komma in för ett besök, säger Sandra Andersson.