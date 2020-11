Sävsjöbudget 2021: Ny skola ska byggas i Rörvik

Arbetsmiljön på Rörviks skolan har varit dålig. Det har varit fukt i källaren och lokalerna har varit kalla och dragiga. Lärare och elever har vittnat om att de ibland haft jackor på sig inomhus för att inte frysa.

Ny F-9-skola byggs

Men nu ska alltså en ny skola byggas om den styrande majoritetens budget för de kommande tre åren klubbas av kommunfullmäktige. De styrande partierna i Sävsjö är Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centern. Budgeten som togs beslut om på tisdagskvällen fick även stöd av Sverigedemokraterna.

Byggandet av skolan kommer att påbörjas under nästa år. Då kommer även förskolan Ripan, som just nu byggs, att tas i bruk. Den får fyra avdelningar. När dessa båda skolor är tagna i bruk innebär det att barn- och utbildningsförvaltningen får ökade driftsanslag på åtta miljoner kronor per år.

Oförändrad skattesats

I budgeten för de kommande tre åren föreslår kommunstyrelsen att skattesatsen i Sävsjö ska vara oförändrad på 21,92. Enligt budget för 2021 har kommunen intäkter på totalt 751 miljoner kronor och gör ett resultat på cirka 16 miljoner. För åren 2022 och 2023 spås ett något skralare resultat på grund av vad man i nuläget tror blir en vikande konjunktur.

Den styrande majoriteten skriver också i sin budgetkommentar att man även kommer att göra satsningar på äldreomsorgen, fler socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen, samt anslår mer pengar till fritidsgårdar och sommarlovsverksamhet.