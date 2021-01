Senaste sifforna: Årets högsta andel positiva prov i länet

Totalt sett var det 6180 personer som testade sig för covid under förra veckan, vilket är något färre än veckorna innan. Av dem hade 1360 covid, vilket innebär 22 procent av de provtagna. Det är en högre andel än någon gång tidigare under året.

Av kommunerna sticker Jönköping ut gällande antalet positiva prov förra veckan med 560 stycken, vilket är den högsta siffran för året i kommunen.

Fler nya patienter läggs in

Dessutom fortsätter antalet nya patienter som läggs in för sjukhusvård med covid att öka. Sen 21 december har det lagts in mellan 16 och 21 nya patienter per dag. Att jämföra med tvåveckorsperioden innan dess där det varierade mellan 7 och 16 nya patienter per dag.