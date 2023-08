Ny varning från SMHI: Risk för översvämningar i Jönköpings län

Under den senaste veckan har det kommit mycket regn och mer är på väg in. Förra veckan gick SMHI ut med röd varning för kraftigt regn, den ändrades senare till en gul varning. Under tisdagseftermiddagen väntas ett nytt oväder dra in över länet.

Skyfallsliknande regn

Under tisdagen rör sig mycket varm och fuktig luft upp söderifrån. Från mitt på dagen och vidare under kvällen kan mycket kraftiga regnskurar förekomma, också med kraftig åska, enligt SMHI.

Regnet gör att det finns risk att källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.