Forskare på Jönköping university förklarar e-handelns avsevärda ökning

Under pandemin ökade e-handeln med 40 procent under 2020 och 20 procent under 2021. E-handeln är fortfarande stark och den stundande julhandeln har stor betydelse. Enligt Svensk handel förväntas 47 procent av konsumenterna köpa majoriteten av sina julklappar via e-handel i år.

Idag står e-handeln för sexton procent av den svenska detaljhandeln och drygt 140 miljarder kronor årligen. I och med den stadiga ökningen har företag inom branschen mer eller mindre tvingats ställa om sin försäljning.

– Idag är det nästan standard att fysiska kedjor och butiker har en egen e-handelskanal, säger Andreas Risberg som forskar om e-handelslogistik på Jönköping University.

Leveransalternativ viktigt för kunden

E-handelns ökning innebär inte bara att företag behöver inta den digitala marknaden utan har även gett upphov till verksamheter som bara finns på internet. Det finns också etablerade företag som endast arbetar med att leverera varor mellan e-butiken och mottagarna. Vilket i sin tur gett upphov till en mängd nya leveransalternativ som till exempel hemleverans med eller utan kvittens och paketboxar.

– När e-handeln ökar så ökar det totala antalet leveranser och det innebär att alla alternativ växer, säger Andreas Risberg.

För e-handeln är det viktigt att erbjuda det leveransalternativ som kunden önskar. 37 procent av kunderna väljer nämligen att avsluta sitt köp om det inte går att få varan levererade på önskvärt sätt.

– Min och andras forskning visar att riktigt framgångsrika och lönsamma företag kan erbjuda en flexibilitet till kunderna, säger Andreas Risberg.

I klippet förklarar Andreas Risberg varför e-handeln ökat så mycket.