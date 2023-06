Värnamopolitiker hotad efter arenabeskedet

– Jag har varit och handlat och fått glåpord slängda till mig och det har blivit en uppiskad stämning, så jag känner en obehaglig känsla, säger han.

Det var vid kommunstyrelsens budgetmöte under förra onsdagen som det blev ett ja till oppositionens förslag att skjuta på bygget av en ny fotbollsarena i Värnamo. En av dem som sent ändrade sig och gick emot sitt eget partis linje i frågan var fritidspolitikern Johan Hilding (C).

– Jag är inte emot fotboll eller idrott, tvärtom. Det jag känner är att det är en stor investering och i denna tid vi befinner oss i med hög inflation och att vi eventuellt är på väg in i en lågkonjunktur, så känner jag att den här investeringen kan bli jobbig för kommunen, säger han.

Har polisanmält incident på gården

Nu berättar han om hot och hat på olika sätt sedan beslutet. Något som påverkat både honom och familjen.

I klippet ovan berättar Johan Hilding även hur han tänker inför kommunfullmäktige nästa onsdag.

I helgen har dessutom någon varit på hans gård och vridit om ett av handtagen till djuren så att de inte kunde komma ut. Något som Johan Hilding nu har polisanmält.

– Min fru tycker att det är obehagligt och att någon varit på gården tycker hon är jobbigt, sedan vet vi inte om det har med arenafrågan att göra men det känns ju som det, säger Johan Hilding.

IFK Värnamo kommenterar på sin hemsida de känslor som rivits upp efter arenabeslutet och skriver att hat och hot aldrig är acceptabelt.