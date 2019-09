Vilsna fågelskådare lokaliserades med mobilapp

Det var vid 20.30-tiden på onsdagskvällen som de fem vilsna fågelskådarna ringde polisen. De hade tappat orienteringen i mörkret när de var ute på Store mosse nationalpark i Gnosjö kommun. De hade kommit ifrån stigen och hittade inte tillbaka till sin bil, rapporterar polisen.

Uppmanades ladda ned app

Polisens ledningsoperatör uppmanade dem via telefon att ladda ner den nya 112-appen. Via den fick de fram de vilsnegångnas koordinater via GPS.

Polis åkte till platsen och en dryg timme senare var fågelskådarna tillbaka vid sin bil. De var trötta efter en rejäl gångmarsch, men i övrigt välbehållna.