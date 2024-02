Allt färre vabbar i Norrbotten – minskar mest i landet

Under pandemin ökade antalet vab-dagar kraftigt och motsvarade två miljarder kronor per år. De klassiska månaderna vabruari och mars byttes också ut och topparna skedde istället under hösten.

Men nu har trenden vänt i hela Sverige – och vabruari ser ut att ha gjort en efterlängtad (?) återkomst.

– Vi har anledning att misstänkta att det går tillbaka till de mönster som vi såg före pandemin, säger Niklas Löfgren, analytiker vid Försäkringskassan.

Störst minskning i landet

Nästan åtta miljoner vab-dagar togs ut i Sverige förra året och det var en minskning med 6,8 procent över hela riket.

Kraftigaste minskning var i Norrbotten med 11,6 procent (se faktaruta), följt av Västerbotten, Värmland och Blekinge.

I klippet ovan hör du varför vabbandet kan ha gått ner.