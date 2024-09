Beväpnad person tog sig in vid LKAB:s provborrning

Borrmaskin vid fyndigheten Per Geijer vid ett tidigare tillfälle. Foto: LKAB

Gruvjätten LKAB meddelar att en maskerad och beväpnad person under natten tagit sig in på området vid fyndigheten Per Geijer i Kiruna. Ingen person ska ha kommit till skada men arbetet på platsen har avbrutits.