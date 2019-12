Bil körde genom vägg i idrottshall – BBK-spelare i full panik

Ungdoms-SM för pojkar 14 avgörs på flera orter i landet och under helgen spelade Bodens BK i Märsta mot karlsklubben Skåre. Men under andra halvlek avbröts matchen för att en bil rammade idrottshallen och delar av väggen föll in på planen.

”Full panik”

Johan Nyström, tränare för BBK:s pojkar 14, är fortfarande väldigt tagen över vad som har hänt.

– Det var helt överraskande och chockartat för oss alla. Det blev full panik när vi såg bilen köra igenom en gammal nödutgång, och hela den väggdelen lossnade, men tur i oturen var att ingen spelare var i närheten just då. Det var ett rent mirakel, faktiskt.

Han känner i dag en stor lättnad över att det inte var något mer allvarligt än en bil som kört igenom en vägg. med tanke på det oroliga världsläget.

– Många av våra spelare var väldigt upprörda och skärrade över det som hänt, men de fick skriva av sig sina känslor och det fungerade rätt så bra.

Vann matchen

Under natten lyckades den arrangerande föreningen Skånela IF bygga upp väggen igen och på söndag morgon spelades matchen färdigt.

BBK vann med 15-13.

– För vår del slutade matchen bra eftersom vi lyckades vinna, så det var kul, säger Johan Nyström.