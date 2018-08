Brand i F21-hangar i Luleå – SAS-flygplan från Arlanda fick vända

Klockan 15.10 kom ett larm om brand i byggnad vid flygplatsen i Luleå. Det visade sig handla om en brand på flyflottiljen F21, som ligger i anslutning till Luleå Airport.

– Det brinner i en hangar i F21, det är den information som jag har fått, säger Ann-Christin Viklund, flygstationschef vid Luleå Aiirport.

I nuläget kommer endast ett civilflyg att påverkas av branden, som förväntas vara släckt inom en timme.

– Just nu får man inte landa, en SAS-maskin som var på väg in har fått vända. Just nu vet jag inte om de kommer att gå ner i Skellefteå istället, men det är det mest troliga, i väntan på att banan öppnar igen när de släckt branden.