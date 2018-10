De tar över i Haparanda

En koalition av fyra borgerliga partier tar över styret i Haparanda efter 46 år av socialdemokratiskt maktinnehav i kommunen.

I dag presenterade sig den koalition som kommer att styra kommunen under de närmaste fyra åren, på en presskonferens i stadshuset.

Nytt kommunalråd presenterades

I den nya koalitionen ingår Centerpartiet, Moderaterna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna, varav de tre förstnämnda fanns på plats under presskonferensen.

Nytt kommunalråd blir Sven Tornberg (C) och vice kommunalråd Anders Rönnqvist (Sjvp).

Skolan i fokus

De fyra parteirna har sedan valresultatet stod klart träffats och diskuterat former för samverkan och även politikens innehåll. MAN kommer att fokusera på barnomsorg och skola, äldreomsorg och näringslivets möjligheter till utveckling.

-Skolan och skolstrukturen är en viktig fråga vi ska arbeta med under mandatperioden, säger Sven Tornberg (C)

– Vi ska bjuda in medborgarna i dialog om skola, näringsliv och äldreomsorg, säger Sven Tornberg.Det är de tre frågor som den nya ledningen är överens om att prioritera. Exakt vilka former dialogen ska ske under är inte helt klart, säger man fr den nya ledningen.