Överläkaren Ola Wulf är oroad över situationen i Gällivare. På torsdagskvällen berättar han till SVT Norrbotten att sjukhuset redan vårdar fler patienter än de planerat för.

Gällivare sjukhus fick in en covidpatient i timmen

Under torsdag eftermiddag kom det in en covidpatient per timme till Gällivare sjukhus. De ansvariga är oroliga för att resurserna inte ska räcka till om ökningen fortsätter på samma sätt.

Smittspridningen i Gällivare ser ut att fortsätta öka, och enligt överläkaren och den medicinskt ansvariga läkaren Ola Wulf har det under torsdag eftermiddag kommit in många covidpatienter till sjukhuset. Åtta covidpatienter just nu – Vi är rädda för att vi inte har resurser för att ta hand om alla patienter om det fortsätter så här under de närmaste dagarna. Vi har dessutom gått över till sommarbemanning från och med i dag, och det gör det ännu svårare för oss att hålla alla våra platser öppna, säger han. När det gäller covidpatienter så har Gällivare sjukhus planerat för fem patienter med en ökning på upp till tio i värsta fall. – Men vi har fått in en covidpatient per timme under eftermiddagen så nu har vi redan gått över de där fem patienterna. För tillfället har vi åtta inneliggande bekräftade covidpatienter och då har vi ändå skrivit ut och skickat hem två som fortfarande är smittsamma, men som inte längre behöver intensivvård, säger Ola Wulf, medicinskt ansvarig läkare. ”Förstår inte allvaret” Ola Wulf har med egna ögon sett att många Gällivarebor inte insett att det är ett skarpt läge och uppmanar alla att de måste hålla sig till förhållningsreglerna, även i vardagen. – Jag har själv sett att folk inte respekterar de förhållningsregler som finns. En affärskedja hade en vakt, kö och insläpp för att bara en i varje familj skulle gå in, men ändå går hela familjen in. Det gör mig orolig att folk inte förstår allvaret trots den massiva informationskampanj vi har. De förstår inte vad vi gör på insidan av väggarna på det här sjukhuset. Så här kan vi inte ha det. Dela på Facebook Dela på Twitter

