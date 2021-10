Evakuerade besökte sina lägenheter – hämtade personliga saker

Det var ett 20-tal hyresgäster som evakuerades till ett hotell efter den kraftiga explosionen i bostadshuset sent på fredag kväll och de fick hastigt lämna sina lägenheter – utan att få med sig speciellt mycket.

”Kattproblemet är löst”

Bland annat blev ett antal katter kvar i lägenheterna när hyresgästerna flydde från sina hem.

Men nu är det ordnat.

– Kattproblemet är löst, säger bostadsbolaget Lulebos fastighetschef Rickard Lindbäck och fortsätter:

– Vi lät hyresgästerna komma in i lägenheterna på lördag kväll för att hämta personliga saker och annat som de behöver under helgen. Vi ska under söndagen bland annat diskutera en annan bostadslösning med dem.

Besked på måndag

Lulebo har besiktigat lägenheterna, men fastighetschefen vill inte uttala sig under söndagen om hur omfattande skadorna är.

– Det finns en viss rasrisk, men området är avspärrat och vi har väktare på plats. Vi kommer att gå ut med uppgifter om skadornas omfattning på måndag. Jag vill inte säga mer om det i dag.

Samma besked kommer från åklagarmyndighetens presstjänst och jourhavande åklagare när det gäller orsaken till explosionen i lägenheten. Det blir en fråga för en kammaråklagare i Luleå på måndag.