Finland skärper reglerna för gränsövergångarna

Det finns sex officiella övergångsställen till Finland i Tornedalen. Fram till nu har gränsborna kunnat passera gränsen obehindrat. Men nu är det slut med det.

Färre arbetspendlare

Inte ens alla arbetspendlare får längre ta sig till grannlandet. Det handlar om yrken som räknas som ”icke-samhällsnödvändiga”. Så vissa jobbpendlare kan bli tvingade att pausa sitt arbete till den besvärliga pandemisituationen är över.

De som även fortsättningsvis får passera gränsen är folk som jobbar med samhällsviktiga jobb, alltså vårdpersonal. Men de måste underkasta sig coronatester med jämna mellanrum för att få gå över gränsen.

Halvering av gränsövergångarna

I Tornedalen finns det cirka 1000 personer som jobbar i kommuner eller för regionen. Haparanda kommun har 80 personer som bor i Torneå men jobbar i Haparanda.

Det brukar vara cirka 115 000 gränsövergångar i Haparanda-Torneå per vecka. De finska myndigheterna räknar med att de strikta reglerna kommer att minska gränsövergångarna till hälften.

Anledningen till den finska skärpningen är att Sverige är mycket värre drabbat av pandemin än Finland. I Norrbotten har man 450 coronasjuka per 100 000 invånare medan siffran i finska Lappland är 17 sjuka per 100 000 invånare. Vid gränsen på finska sidan har de mer corona än i resten av länet. Siffran i Torneåtrakten är 56 konstaterat smittade per 100 000 invånare.

Skillnaden mellan länderna är alltså stor och Finland är rädd för att pandemin tar sig in i landet via gränserna.