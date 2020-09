Förlorar en miljon kronor i intäkter i helgen

Luleå Hockey är en av många föreningar som får betala ett högt ekonomiskt pris för att hindra spridning av coronaviruset och covid-19.

Coop arena tar in 6 150 personer, men bara 50 får komma in, enligt regeringens beslut, och det innebär att föreningen förlorar en miljon kronor i intäkter på helgens tre matcher.

Minus 30 miljoner

Stefan Enbom, vd för Luleå Hockey är glad över helgens hemmapremiärer för herrar och damer, men han är djupt nedstämd över de ekonomiska förhållandena.

– En miljon kronor i förlorade intäkter bara under en helg är mycket pengar och i värsta fall kommer vi att förlora mycket mer, cirka 30 miljoner kronor under hela säsongen. Nu väntar vi på ett besked från regeringen att vi ska få släppa in fler än 50 personer på matcherna, säger Luleå Hockeys vd Stefan Enbom.

”Ingen värvningshysteri”

Kommer ni att klara det här?

– Ja, det tror jag, men det är en enorm utmaning för hela organisationen. Vår målsättning är att ha lika mycket på banken när säsongen börjar som när den slutar. Vi håller stenhårt i plånboken och har inte dragits in i någon värvningshysteri, säger Stefan Enbom och fortsätter:

– Men visst finns det en risk att föreningen kan vara hotad och därför gäller det att hela Norrbotten ställer upp på Luleå Hockey nu och säkrar att Luleå Hockey även finns i framtiden. Vi vill ha ett SM-guld i år, men det viktigaste är föreningens fortlevnad.

I klippet får du höra vad Nils Lundkvist, spelare i Luleå Hockey tycker om att spela för tomma läktare.