Nu får bonden Benny i Böle och lantbrukarna skatterabatt – fyra kronor per liter diesel

I regeringens vårändringsbudget avsätts en miljard kronor till stöd för jord-, skogs-, och vattenbruk. 700 miljoner kronor ska gå till skatteåterbetalning av diesel.

Jenny Karlsson, ordförande i LRF Norrbotten, berättar att LRF räknat på hur mycket kostnadsökningen blivit för medlemmarna. Hon uppger siffran 5,6 miljarder kronor vid årsskiftet i ökade kostnader. Trots det är hon glad för 700 miljoner kronor.

– Det har aldrig förväntats att vi skulle få en fullständig kostnadstäckning, säger Jenny Karlsson.

Träder i kraft i sommar

Stödpaketet ska ge kompensation på kort sikt och träda i kraft första juli.

– Situationen är tuff för många lantbrukare nu, många är oroliga och får inte ihop sina kalkyler. Detta riskerar att få konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion, därför är stödpaketet en viktig åtgärd, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg(S).

Extra stöd till vissa

300 miljoner kronor ska gå särskilt till gris- och fjäderfäsektorerna och till växthusföretagen.

Resterande 700 miljoner kronor föreslås gå till skattenedsättning för diesel i jord-, skogs-, och vattenbruksverksamhet. Redan i dag finns en skattereduktion för detta, men den höjs tillfälligt med två kronor per liter – och hamnar under en period på fyra kronor per liter.

Många mindre företag omfattas

Regeringen bedömer att cirka 26 000 företag inom jord-, skogs- och vattenbruksbruksnäringarna omfattas av nedsättningen, varav de flesta är mindre företag.

