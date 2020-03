Skidanläggningarna kan stängas – ödesbesked på tisdag

Under dagen har myndigheter och näringsidkare suttit i möten för att samtala om hur man ska göra med Sveriges fjällanläggningar. Från början var planen att det skulle komma ett besked idag, men på en presskonferens vid 14.00-tiden på måndagen berättade Anders Tegnell, statsepidemiolog, att man skjuter på beskedet till tisdag eftermiddag. Vissa skidanläggningar har dock redan tagit en del åtgärder.

– Vi har slutat med after ski på båda våra anläggningar, vi har också slutat med buffé och har take away för alla våra gäster i stugor och lägenheter, säger Christophe Risenius, marknadschef på Lapland Resort.

Få skidåkare i blåsigt Björkliden

På måndag var SVT Nyheter Norrbotten på plats i Björkliden. De stora lifterna höll stängt på grund av hård vind. Men trots detta fanns det ändå några åkare som trotsade vädret. Sofia Kero Åkerman och Niklas Åkerman var två personer som tänkte att det går fint att åka skidor, trots coronaviruset, när det är så gott som tomt.

Region Norrbotten uppmanar dock alla att hjälpa till att minska smittspridningen och undvika onödiga resor till tillexempel storstäder, fjällanläggningar och semestermål där många människor samlas.