Kiruna Lapplands vd om kommande beskedet: ”Försiktigt hoppfull”

Under helgen har det varit mycket diskussioner kring landets skidanläggningar då nya fall av corona inträffat efter bland annat en after ski i Åre. Nu har flera anläggningar valt att stänga sin after ski, däribland anläggningarna i Kirunafjällen.

Sköt upp beslutet

Idag, måndag, skulle ett nytt besked kring råd och anvisningar om fjällanläggningarna komma men Folkhälsomyndigheten sköt upp ödesbeskedet till imorgon tisdag.

Hoppas att nya åtgärderna kan rädda anläggningen

Monika Rissenius, vd för Kiruna Lappland, berättar att man lämnat in en skrivelse som beskriver vilka åtgärder man infört i Kirunafjällen. Syftet med skrivelsen var att ge myndigheterna rätt information när de ska fatta sina beslut.

– Vi hoppas såklart att man låter hälsan gå först, men också att de åtgärder som vi redan tagit hjälper oss att hålla i gång någon slags drift, säger Monika Rissenius, vd för Kiruna Lappland.

