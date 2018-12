Golfklubben i Jokkmokk förlorade en halv miljon Foto: SVT

Golfklubben blev av med en halv miljon och basketen lade ner

Under en månad under förra vintern tog en anställd ut totalt 2 079 734 kronor från olika föreningars konton i Jokkmokk. Den anställde är nu åtalad för grov förskingring och erkänner uttagen av pengarna. I polisförhör säger personen att hen blivit lovad att pengarna skulle fyrdubblas om de sattes in på ett annat bankkonto.

Många av de drabbade föreningarna har fått pengar av företag, andra föreningar och privatpersoner som velat hjälpa till. Jokkmokks skolidrottsförening blev av med 243 000 kronor. Basketverksamheten som ingår i den här föreningen blev tvungen att lämna förra säsongens seriespel och har nu lagt ner all verksamhet. Ridklubben blev av med 271 234 kronor. – Det har varit en ansträngande period. Vi fick tillbaks alla pengarna tack vare donationer och hårt arbete men gjorde slut på all energi, säger ordförande Camilla Westin. Förutom ekonomiskt stöd från företag fick de även pengar från andra ryttarföreningar i Sverige som ville hjälpa till när krisen var ett faktum. Polcirkelgymnasterna blev av med 203 000 kronor. – Två tredjedelar av vår kontantkassa försvann och vi höll på att ställa in projektet med att bygga vår nya lokal. Men tack vare gåvor från små och stora företag och en hel del ideellt slit så är vi nu på fötter igen och har kommit igång med bygget, säger ordförande Christel Falk. Blev av med 450 000 Folketshusförening Fjället blev av med 142 300 kronor. Föreningen var försäkrad och behövde bara betala självrisken på ca 10 000 kronor. Jokkmokks Motorsällskap blev av med 293 000 kronor. – Vi har verksamheten igång. När vi drog igång för tre år sedan hade vi noll på kontot så det var ju bara att börja om från början. Men det har gått, säger ordförande Magnus Kvickström. Tävlingar och hamburgerförsäljningar har gjort att klubben nu har lite pengar på kontot igen. Porjus Golf Club blev av med 452 000 kronor. Bjarne Wennberg 109 00 kronor. Jokkmokks hockeyförening blev av med 246 500 kronor. – Vi kämpar på. Vi har inte ställt in något men det har inneburit mer ideellt arbete. Nu under jul hjälper vi till med ett arrangemang för att få ihop lite mer pengar, säger ordförande Joel Forsman. Styrkeklubben klarade sig undan lindrigt Klubben fick pengar från företag för att kunna hålla ungdomsverksamheten igång. Jokkmokks styrkeklubb blev av med 20 750 kronor. – Hon som gjorde det här hade ju koll på vilka klubbar som det var lättare att stjäla från. Vi blev inte så drabbade, säger ordförande Christer Högström. Hjärt- och lungsjukas lokalförening blev av med 110 500 kronor. Föreningsalliansen Jokkmokk blev av med 97 450 kronor. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!