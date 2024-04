Granskning: Våld mot flickor på Sis-hem ökar mer än någonsin

– Det är djupt oroande att personalens våld mot barn på Sis fortsätter att öka, trots 140 miljoner i extra anslag från staten under 2023, säger Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån i ett pressmeddelande.

SVT Nyheter Norrbotten har i en serie reportage granskat situationen på Sis-hemmet Sävastgården i Boden. Båda intagna flickor och deras föräldrar har vittnat om situationen. Sävastgårdens chef har också medgett att ”läget inte är optimalt.”

”Oacceptabel utveckling”

Under 2023 genomfördes 1637 fysiska ingripanden på olika Sis-hem, att jämföra med 1405 under 2022 och 1134 under 2021. Det är framför allt unga flickor som utsätts.

– Det är en utveckling som inte kan accepteras i en rättsstat, säger Elin Wernquist.

Kräver barnombud

I takt med att våldet ökat har det också kommit in fler klagomål till Inspektionen för vård och omsorg. Klagomålen handlar om både fysiskt våld och sexuella övergrepp från personal. Barnrättsbyrån vill nu se en krisplan som säkerställer att alla placerade barn har rätt till ett barnombud.

– Här finns redan ett förslag på regeringens bord, säger Elin Wernquist.