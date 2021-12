Gravida kan stoppas från jobb i gruvan – Elin på LKAB: ”Ska kvinnan själv bestämma”

Kvinnor och facket är både kritiska och oroliga över vad som händer om utredningens förslag går igenom.

En som har erfarenhet och kan bli drabbad av att förbjudas att jobba under jord under graviditeten är Elin Kiviniemi, processledare på LKAB:s gruvstab – 1 365 meter under jord.

– Jag har själv arbetat under jord under min graviditet och det fungerade bra. Jag hade inte velat jobba ovan jord, säger hon till SVT Norrbotten.

Enda skillnaden är att det saknas fönster

Elin har jobbat under jord i 15 år och förstår inte varför det ska vara andra regler att jobba med samma typ av gruvarbete under jord som ovan jord. Arbetsmiljön är likadan.

Hon berättar att till exempel vissa delar av gruvarbetet, som lastning av malmen sker utan förare i fordonen. Den fjärrstyrs antingen ovan eller under jord och själva arbetsplatsen är som ett kontor – med skillnaden att det inte finns fönster nere i gruvan.

Elins råd till de som vill stanna under jord

Elin Kiviniemi förstår att man inte kan jobba med arbetsuppgifter som innebär fara för barnet eller mamman. Men det har ingenting med hur långt ned i backen man är.

– Det ska kvinnan själv få bestämma. Mitt råd till andra som vill vara kvar under jord är att försöka hitta en omplacering. Det brukar kunna lösa sig då, säger hon.

Se miljön där Elin Kiviniemi jobbar 1 365 meter under jord.