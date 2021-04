Kirunas kommunalråd: LKAB betalar för mycket till bostadsrättsägarna

Selberg menar att LKAB, enligt lag, borde erbjuda marknadspriset plus 25 procent precis som för villaägarna – eller en ny bostadsrätt. I dagsläget ligger ersättningen på 23 800 kronor per kvadrat plus plus individuellt justerade tillägg.

– Upplägget blir att de får dubbla marknadsvärdet och ta pengarna och flytta härifrån. För dem som vill göra annat för pengarna är det bättre, men det innebär att det byggs få bostadsrätter och det blir ett underskott när de sedan rivs, säger Gunnar Selberg.

Han menar att det är en nackdel för Kiruna som samhälle att det inte finns alternativ för säljarna.

LKAB om att bygga nya bostäder: ”Nej”

Selberg anser att LKAB borde bygga en fastighet och lämna över huset till de som vill ha en bostadsrätt – och bilda en ny bostadsrättsförening. Precis så gör exempelvis Riksbyggen i Luossavaaraområdet.

Även där är det Riksbyggen som bygger men bostadsrättsköparna skapar en egen bostadsrättsförening. Men LKAB säger nej till ett sådant förslag.

– Vi kommer inte att göra det själva, vi är inte experter på bostadsrätter, säger Anders Lindberg, presschef på LKAB.

Idag återstår det för LKAB att köpa cirka 450 av de 900 bostadsrätterna som påverkas av samhällsomvandlingen senast 2025.