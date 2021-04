Påverkar det även de bostäder som ni inte kommer att köpa?

– Kanske att det höjer prisnivån där, men vi vet inte det, säger Anders Lindberg presschef LKAB.

LKAB:s ersättning till bostadsägare ligger i dagsläget på 23 800 kronor per kvadatmeter plus individuellt justerade tillägg, ett snitt som ligger på cirka 500 kronor per kvadratmeter.

I klippet hör du Anders Lindberg förklara varför gruvbolaget inte vill ersätta nyckel mot nyckel.