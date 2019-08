Han fällde Sveriges största björn i modern tid

Det var under tisdagen som Simon Blind från Arjeplog bestämde sig för att bege sig ut på björnjakt. Kompisen som skulle följa med var tvungen att jobba, men Simon fick låna hans hundar och for ut på jakt ensam. Han for och släppte hundarna på ett taktiskt område där han visste att björn har rört sig i tidigare.

– Jag letade efter skit och spår men såg ingenting till en början. När jag sedan släppte hundarna såg jag på en pejl att de fått upp ett spår och drev något mot mig. De började skälla och rörde sig 50 meter mot mig, sedan stod de still och fortsatte 50 meter till igen.

”Hundarna drev björnen mot mig”

Efter att hundarna stannat sista gången rörde de sig 100 meter och då var björnen cirka 30 meter ifrån Simon Blind. Där och då tror han att björnen uppfattar hans närvaro. Till en början var han säker på att björnen var en liten älg, då pälsen såg ut att vara helt svart.

– Det var då jag sköt björnen och ringde in till länsstyrelsen och rapporterade. Vid det här läget hade jag fortfarande inte uppfattat hur stor björnen var. Jag hade uppskattat en vikt på cirka 200 kilo, men när jag skulle putta in björnen i pulkan upptäckte jag att den var tyngre än så. Jag var tvungen att använda mig av fyrhjulingen för att orka.

Den största och första

Hur känns det att ha skjutit Sveriges största björn?

– Det känns helt sjukt. Jag har inte riktigt kunna smälta det ännu. Den var min största och första björn, säger han.

När länsstyrelsen kom till platsen för att besikta björnen visade det sig att björnen 352,1 kilo, och det är enligt Statens veterinärmedicinska anstaltens databas den största som fällts i Sverige.