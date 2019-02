Han fick elräkning på 18 000 kronor för januari

Michael Jonsson flyttade in i deras nya hus i Kurravaara för sex år sedan. En normalstor villa och ett garage som han värmer upp med bergvärme.

Men förra månaden var extremt kall med temperaturer ner mot –40 grader. Och för en vecka sedan kom elräkningen. Slutnotan, 13 000 kronor i elnätskostnader. Dessutom ska han betala 5 000 kronor för elen.

Ville spara energi

– Jag fick en chock när jag fick elräkningen. Jag har tänkt på att spara energi hela månaden och använt mer el på natten och så får man det här. Det känns som om allt sparande varit i onödan, säger Michael Jonsson till Sameradion & SVT Sápmi.

Nu i efterhand har han fått reda på att företaget JBF har skickat felaktiga elräkningar i ett halvårs tid. Men det är bara en del av förklaringen.

Förutom den långvariga kylan har Jukkasjärvi Sockens belysningsförening, JBF, börjat tillämpa ett system där elnätsavgiften styrs av effekten som kunderna tar ut. Kunderna betalar extra mycket för elen då nätet är som mest belastat, mellan 06.00 och 22.00 under vardagarna. Det gäller under vintermånaderna. Företaget kallar det för högbelastningsavgift. Den högsta sammanlagda effekten man tagit ut under en timme under en vintermånad blir en del av nätavgiften.

Dyrare under vintern

Hans Klippmark, VD på JBF, ser det här nya effektsystemet som ett mer rättvist system än det gamla där alla betalade för sin storlek på säkringen.

– Nu betalar våra kunder för den effekt som de använder. Vårt elnät måste anpassas till den totala effekten på nätet. De är klart att hushåll kommer få dyrare räkningar under just vintermånaderna då det här medför att 75 procent av alla elkostnader kommer under vintermånaderna, säger han.

I byarna Kurravaara och Jukkasjärvi, där JBF är elleverantör är ilskan stor. Elräkningarna är samtalsämnet. Flera diskussioner på sociala medier pågår också i ämnet och flera villaägare vi pratat med är chockade över senaste elräkningen.

”Folk är nästan rädda att använda el under dagtid”, säger flera villaägare vi pratat med.

”Helt orimligt”

”Vi höll på att svimma då våran ligger på över 8000 kr måste va nå galet. Vi har haft 12 grader ibland på morgonen och eldat massor i två kaminer. Kört tvätt och disk efter 22”, skriver en person på Kurravaaras sida på sociala medier.

– Det är helt orimligt att en helt vanlig svensson ska ha råd att betala 18 000 kronor i elräkning på en månad. Den fasta avgiften är ca 2,5 gånger högre än vad jag köper elen för. Helt orimligt, säger Michael Jonsson.

Elnätskunderna har försökt överklaga högtarifferna men Energimarknadsinspektionen har gått på företagets linje. Det har lett till avsevärt dyrare elkostnader under vintermånaderna för de allra flesta.

Enligt JBF:s uträkning har en av deras kunder som använder 30 000 kilowattimmar fått en elnätskostnad som är 45 procent högre med det nya sättet att ta betalt. Kunden har fått betala 17500 kronor, eller 5500 kronor mer i nätavgiftskostnad sett över hela året. Något som är försvarbart eftersom Vattenfall hade tagit samma pris för den kunden har säger Hans Klippmark.

– Sett till hela året har vi legat på ungefär samma nätavgifter som Vattenfall, säger han.

Ytterligare investeringar

VD:n Hans Klippmark påpekar att deras 2400 kunder har ett eftersatt elnät och att de börjat med att göra investeringar för att nätet ska klara av den ökade elförbrukningen totalt sett. På tio år behöver företaget göra ytterligare investeringar på 70 miljoner. Något som kunderna i slutändan får stå för. Företaget håller på och utvärderar systemet med effekttariffer nu, för att se hur mycket mer pengar man fått in.

Hans Klippmark lovar nu att kunder som har haft höga januariräkningar kan få hjälp med att sprida sina fakturor på flera månader.

– JBF ägs ju av sina medlemmar och tillsammans ska vi hjälpas åt, säger Hans Klippmark.

– Han har ju inte gått ut till oss. Det här blir ytterligare ett irritationsmoment efter att de höjt elnätsavgifterna ifjol. Det är klart folk blir irriterade, säger Michael Jonsson.

I Michael Jonssons fall har företaget missat att skicka ut vissa avgifter i ett halvårs tid. Något som han inte haft en aning om. Några till av företagets kunder har drabbats medger Hans Klippmark som nu lovar att rätta till problemen.