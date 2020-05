Han ska springa från Stockholm till Kiruna – och gå upp på Kebnekaise i sandaler

Tanken att springa hela vägen till Kiruna kom när Max Giovanni Pisano var på väg till en dejt hemma i Stockholm.

– När jag sprang till dejten kom jag på att jag vill ju springa långt och tycker om att springa långt. Då tänkte jag bara ”Kebnekaise”. Det är så enkelt faktiskt.

Samlar in pengar under resans gång

Under onsdagen tar han sig mellan Luleå och Boden, tillsammans med två kamrater som följer med på just den sträckan. Sedan fortsätter resan högre upp i landet. Samtidigt som han springer har han också börjat samla in pengar till stiftelsen Min stora dag, som uppfyller önskningar för barn med allvarliga diagnoser och sjukdomar.

- När jag hittade dem och tittade på vad de gör så tänkte jag att det är exakt vad jag vill vara med och medverka i.

Bestiga Kebnekaise med flip-flops

Det är första gången Max Giovanni Pisan är i Norrbotten. Under onsdagen räknar han att det kommer ta ungefär en vecka innan han är på plats i Kiruna. Efter det väntar Kebnekaises topp, som Max Giovanni Pisano planerat att bestiga i filp-flops.

– Jag tror bara det kom sådär, ”om jag ändå kan springa dit kan jag lika gärna gå i flip-flops”.

Hur Max Giovanni Pisano tänkt rent säkerhetsmässigt, exempelvis om någonting skulle hända, kan du höra i klippet ovan.