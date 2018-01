Här är hotellen som berörs

Har redan försvunnit

Hotell Rallaren: Hotellet byggt vid förra sekelskiftet och beläget strax öster järnvägssationen. Efter ombyggnation fick hotellet tolv rum. LKAB har löst in hotellet som revs i somras.

Järnvägshotellet: Stod klart 1904 och var en av de första byggnaderna på stationsområdet. Hotellet hade 20 rum när det avvecklades och var en av de nio byggnader som revs på järnvägsområdet under sommaren.

Står fortfarande kvar

Vinterpalatset: Huset byggdes 1901, har 20 rum, benämndes Privathotellet och drevs under många år under namnet Hotell Kiruna. På 1990-talet byggdes det om och fick namnet Vinterpalatset. LKAB har köpt fastigheten och avser att driva det som ett hotell för bolagets gäster under tiden Bolagshotellet kan börja användas på sin framtida placering. Byggnaden har fyra år kvar innan rivining.

Drivs fortfarande som hotell

Hotell Kebne och Kaisa: Hotellet har lösts in av LKAB och drivs en entreprenör tills vidare. Avveckling av fastigheten är planerad till 2021.

Spis hotell och vandrarhem: Fastigheten i centrala Kiruna har lösts in av LKAB. Verksamheten bedrivs av de gamla ägarna på samma sätt som tidigare och årtal för avveckling är inte bestämt.