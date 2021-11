Över 226 kvinnor flydde i Norrbotten – kommunerna som gett noll kronor till kvinnojourerna

Endast när de tre kommunerna har placerat kvinnor i skyddat boende i andra kommuner har man betalat för just den boendekostnaden.

Men verksamhetsstödet, som tryggar att jourerna överhuvudtaget kan hålla igång året om, har uteblivit helt från dessa tre kommuner. Samtidigt har över 226 kvinnor i länet har tvingats fly till skyddat boende de senaste åren. De flesta av dem har fått skydd av kvinnojourerna.

– I en del kommuner finns det inga kvinnojourer utan de förlitar sig på andra kommuners kvinnojourer istället, säger Mildred Hedberg, ordförande för länsföreningen för kvinnojourerna i Norrbotten

I videon ovan berättar kommunerna Arvidsjaur och Pajala varför de inte har skänkt en enda krona i stöd till kvinnojourerna i Norrbotten.

Ingen egen kvinnojour

Trots att Jokkmokk och Pajala inte har någon egen kvinnojour, har de inte valt att stötta närmsta jour ekonomiskt de senaste fem åren.

– Det här är ju inget säkert system över huvudtaget. De jourer som har pengar från sina kommuner är avsatta för kvinnor boende i den kommunen, säger Mildred Hedberg.

Vissa bidrar ekonomiskt

Övertorneå delar kvinnojour med Överkalix, precis som Arvidsjaur delar med Arjeplog. Men endast Övertorneå har, vissa år, bidragit med föreningsstöd till sin närmsta kvinnojour Athena.

Enligt SVT:s enkät har även Överkalix och Arjeplog uteblivit med bidrag under flera år under en femårsperiod. Däremot tillsköt de två kommunerna ekonomiskt stöd under pandemin.

– En del kommuner är väldigt generösa medan andra har dragit ned på sådana här kostnader, att ge stöd och hjälp till kvinnor. Det är i slutändan de utsatta kvinnorna som far illa av att kommunerna inte ställer upp med medel, säger Mildred Hedberg.

”Det är anmärkningsvärt”

Ordföranden köper inte förklaringen att kommunerna saknar resurser.

– Jag tycker inte att förklaringen håller. Det handlar om hurvida man prioriterar mäns våld mot kvinnor. Det är anmärkningsvärt för man ger ju pengar till så mycket annat och vi vet att våldet finns i alla de här kommunerna samtidigt som jourerna är en förlängd arm till socialtjänsten.

SVT har försökt nå socialchefen i Jokkmokks kommun flera gånger för en kommentar utan resultat.